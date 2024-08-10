إندلاع 6 حرائق بهذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات اليوم السبت، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق غابة باقمون اوقردوش ببلدية ادكار في بجاية، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية تبسة، إندلع حريق غابة بجبل الحوض ببلدية مرسط، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبتيزي وزو، إندلع حريق غابة آيت فراح إمربطن ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة. كما إندلع حريق غابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، حيث تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي إن صالح، إندلع حريق نخيل بالبركة 02 ببلدية إن صالح، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.