إندلاع 6 حرائق عبر هذه الولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن تسجيل 6 حرائق، عبر عدة ولايات من الوطن، أُخمد منها حريق نهائيا، فيما لا تزال 5 حرائق تحت الحراسة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمّ في ولاية بجاية، إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت بوجيط، ببلدية درقينة.

فيما تم إطفاء حريق غابة بالمكان المسمى منطقة بوزوري، ببلدية أولاد أعطية، في سكيكدة، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي تيبازة، تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى دوار الإخوة مرسلي، ببلدية مسلمون، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى بوزولة ببلدية الحجرة النص، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وتم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة عمارشة ببلدية مسلمون، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى دوار بوخليجة ببلدية الأرهاط، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.