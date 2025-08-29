إندلاع 6 حرائق عبر هذه الولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، ظهر اليوم الجمعة، 6 حرائق تم تسجيلها عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، لا تزال 5 عمليات إخماد جارية، بينما تم إخماد حريق واحد بشكل نهائي.

وتتوزع الحرائق المتبقية على عدة ولايات، حيث تتواصل جهود الإخماد في كل من بجاية وتيزي وزو والبليدة.

وفي تيبازة، تتعامل فرق الحماية المدنية مع حريقين منفصلين، الأول في بلدية مسلمون بدعم جوي وبري. والثاني في بلدية قوراية بوجود مركز قيادة ميداني.