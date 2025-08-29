إعــــلانات
الوطني

إندلاع 6 حرائق عبر هذه الولايات

بقلم نادية بن طاهر
إندلاع 6 حرائق عبر هذه الولايات
  • 424
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية، ظهر اليوم الجمعة، 6 حرائق تم تسجيلها عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، لا تزال 5 عمليات إخماد جارية، بينما تم إخماد حريق واحد بشكل نهائي.

وتتوزع الحرائق المتبقية على عدة ولايات، حيث تتواصل جهود الإخماد في كل من بجاية وتيزي وزو والبليدة.

وفي تيبازة، تتعامل فرق الحماية المدنية مع حريقين منفصلين، الأول في بلدية مسلمون بدعم جوي وبري. والثاني في بلدية قوراية بوجود مركز قيادة ميداني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Sfzso
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر