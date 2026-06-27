إندلاع 7 حرائق عبر هذه الولايات

أحصت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالاً، تسجيل 7 حرائق للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات، حيث نجحت في السيطرة على معظمها.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تشير الإحصائيات إلى الإخماد النهائي لـ4 حرائق. فيما يتواجد حريق واحد تحت الحراسة المستمرة. بينما تواصل فرق الإطفاء عملياتها الميدانية لإخماد حريقين متبقيين في ولايات أخرى.

وبولاية باتنة، تتواصل جهود الإخماد لحريق محاصيل زراعية بـ”كاف معروف” برأس العيون.كما تستمر العملية بسوق أهراس بمشتة “بيت المال”، بينما أُخمِد حريق مشتة “القرية الزرقاء” نهائياً.

وفي سعيدة، تخضع منطقة “نسيسة” لعملية حراسة مستمرة. بينما تم الإخماد النهائي لحرائق الأشجار والمحاصيل في بلديات بيرين بالجلفة، بني سليمان بالمدية، ومقرة بولاية المسيلة.