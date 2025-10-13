إندلاع 7 حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم الإثنين، حتى الساعة الواحدة زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ عدد الحرائق المسجلة، 7 حرائق. منها 4 حرائق أخمدت نهائيا.

حيث تم بولاية بجاية، إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى إغيل نتازرورت ببلدية تيزي نبربر. كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى السوق أوفلا ببلدية شيميني.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق أدغال وأحراش اندلع بالمكان المسمى تاقرابت ببلدية بني جليل، متواصلة.

وفي ولاية جيجل، لا تزال عملية إخماد حريق غابة بالمكان المسمى أييّس بلدية سيدي معروف، متواصلة.

أما في ولاية المدية، فقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد جوثة ببلدية وامري.

كما تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة أولاد عوالي ببلدية مراد، في تيبازة.

وفي ولاية مستغانم، لا تزال عملية إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة بورحمة دوار الدرادز ببلدية بن عبد المالك رمضان، متواصلة.