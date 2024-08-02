إندلاع 7 حرائق في هذه الولايات اليوم

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، على الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة.

وحسب يان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق أدغال وأحراش بغزالة واغانيم ببلدية سيدي معروف في جيجل. حيث تم اخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية سكيكدة، إندلع حريق غابة بمنطقة تابلوط ببلدية قنواع، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما إندلع حريق غابة بالمنطقة الجبلية واد الفرشة ببلدية عنابة، أين تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق غابة جبل الغواث ببلدية الحدادة، حيث تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما اندلع بنفس الولاية، حريق غابة عين النفرة ببلدية مشروحة، أين تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

فيما إندلع حريق غابة مشتة سيدي عبدالله ببلدية مشروحة، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية ميلة، إندلع حريق غابة بمنطقة لقفيش ببلدية ترعى بينان، حيث تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.