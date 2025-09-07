إندلاع 7 حرائق في هذه الولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية بأنها تعاملت مع 7 حرائق في الغطاء النباتي والغابات، عبر الوطن، حتى الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الأحد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتوزع هذه الحرائق بين حرائق غابات، وأدغال، وأحراش.

ومن بين هذه الحرائق، لا تزال 3 قيد الإخماد، بينما تم إخماد حريق واحد ويخضع للحراسة، وتم إخماد 3 حرائق بشكل نهائي.

وفي ولاية بجاية، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة بشكل كامل على حريقين. الأول في أحراش بمنطقة حمام سلال ببلدية تيفرة، والثاني في غابة بمنطقة بوعمارة ببلدية تيزي نبربر.

أما في ولاية سكيكدة، لا تزال العمليات متواصلة لإخماد حريقين، الأول في أدغال وأحراش بمنطقة المحجرة الكاريار ببلدية صالح بوالشعور. والثاني في غابة بمنطقة دار عيسى ببلدية الشرايع.

وفي المقابل، تم إخماد حريق غابة بشكل نهائي في منطقة جبل ماشيو ببلدية الشرايع.

وأخيرًا في ولاية سوق أهراس، لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق أدغال وأحراش في منطقة مشتى فج نويصر ببلدية مشروحة.

وفي الوقت نفسه، تخضع منطقة مشتى دريبيكة ببلدية الزعرورية للحراسة بعد إخماد حريق الأدغال والأحراش بها، وذلك لمنع تجدده.