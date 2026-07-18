إندلاع 73 حريقاً وإجلاء 21 عائلة خلال 24 ساعة!

تواصل مصالح الحماية المدنية الجزائرية عملياتها الميدانية لمجابهة حرائق الغطاء النباتي والمساحات الغابية، حيث أفادت في حصيلة محينة إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، بتسجيل إجمالي 73 حريقًا عبر عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت الإحصائيات العامة الموحدة للمديرية العامة للحماية المدنية، أن الجاهزية والتدخلات السريعة مكنت من الإخماد النهائي لـ 40 حريقًا. في حين تم وضع 17 حريقًا تحت الحراسة والمراقبة المستمرة لمنع تجدد اشتعال النيران. فيما لا تزال العمليات الجارية متواصلة للسيطرة على 16 حريقًا متبقيًا.

العمليات الجارية والإجراءات الوقائية

وتشهد ولاية سكيكدة، عمليات إخماد مكثفة بـ 6 بؤر مشتعلة في بلديات الشرائع، عين قشرة، سيدي مزغيش، وعين شرشار. وتم إجلاء 3 عائلات (12 فردًا) إلى مناطق آمنة. بالإضافة إلى إبعاد 12 عائلة أخرى بأم الطوب كإجراء احترازي. وإسعاف 20 شخصًا (18 عانوا من ضيق في التنفس وشخصان أصيبا بحروق في الأطراف السفلية).

وفي ولاية ميلة، تستمر جهود الإطفاء ببلدية القرارم قوقة (منطقة لعشوشة السيباري). وتطلبت الوضعية اتخاذ تدابير وقائية شملت إبعاد 10 أشخاص إلى مركز التكوين المهني. وإخراج 6 عائلات (60 فردًا) من منازلهم نحو أماكن آمنة.

أما في ولايات بجاية والبليدة، فتتواصل العمليات في بجاية ببلديات شلاطة، تاسكريوت، وأوزلاقن. وفي البليدة بـ 3 بؤر ببلديتي بوعينان وحمام ملوان.

كما تواصل فرق الإطفاء، عمليات الإخماد بكل من غابة اللوزة بسيدي بلعباس، وسرايدي بعنابة. وأولاد مومن بسوق أهراس.

عمليات الحراسة المستمرة

وتخضع المساحات التي تم التحكم فيها للمراقبة الدورية لضمان عدم تجدد الحرائق في 17 بؤرة موزعة على ولايات باتنة، بجاية، سعيدة، سكيكدة، البويرة، تيزي وزو، عنابة، قالمة، معسكر، برج بوعريريج، وميلة.

الحرائق التي أُخمِدت نهائيًا

كما نجحت الفرق الميدانية في إطفاء 40 حريقًا بشكل كامل في عدة ولايات، شملت بؤرًا ببجاية، والبليدة، والبويرة، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة (بلدية باب حسن). وجيجل، وسعيدة، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ووهران، وبومرداس، والطارف، ميلة، وعين الدفلى.