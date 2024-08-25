إندلاع 9 حرائق بهذه الولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغابات، الأدغال والأحراش، عبر الوطن، اليوم الأحد، إلى غاية الساعة الثانية زوالا.

وحسب بيان للمديرية، إندلع حريق أدغال وأحراش بقرية تيفزوين ببلدية أزفون في تيزي وزو. حيث تم إخماد الحريق فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي البليدة، إندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة سي لكحل ببلدية الأربعاء في بجاية، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما في ولاية بجاية، إندلع حريق أحراش وأدغال بالمكان المسمى القوش ببلدية تاسكريوت، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي سكيكدة، إندلع حريق غابة بيازن ببلدية عين قشرة، حيث تم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في بومرداس، إندلع حريق أدغال وأحراش بقرية الزحاحفة ببلدية أولاد عيسى، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق غابة الحجاجية ببلدية المشروحة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق بغابة القلتة الزرقاء ببلدية الزيتونة في الطارف، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وإندلع حريق بغابة الباب ببلدية الزيتونة، وحريق بغابة قرية السبعة ببلدية بريحان، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.