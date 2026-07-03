إندلاع 9 حرائق عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها العامة الصادرة اليوم الجمعة، على الساعة الواحدة زوالا، بتسجيل 9 حرائق للغابات والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات، حيث نجحت الفرق في السيطرة على معظمها.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تشير الإحصائيات الإجمالية إلى الإخماد النهائي لـ4 حرائق. بينما تتواجد 3 حرائق أخرى تحت الحراسة المستمرة لضمان عدم تجددها. في حين تتواصل جهود الإطفاء لإخماد حريقين متبقيين.

وفي شق حرائق الأدغال والأحراش، تتواصل عملية الإخماد بقرية “الكواملية” في بلدية العامرية بعين تموشنت. بينما أُخمِد حريق منطقة “الجبل” بالقرب من مزرعة بوعكاز بقسنطينة، وهو تحت الحراسة.

أما بخصوص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، فقد أُخمِدت النيران نهائياً بكل من “بقعة المقام” بعين مران بالشلف. وحي مناصرية ببراقي في العاصمة، وقرية سلمانة بالعيون في تيسمسيلت. وقرية الجديدة بالدبيلة في الوادي.

وفي المقابل، وُضِعت حرائق منطقة الكنتور بالحروش في سكيكدة والطريق الوطني رقم 97 بسيدي حمادوش بسيدي بلعباس، تحت الحراسة. بينما تزال العملية جارية لإخماد حريق المحاصيل بمنطقة “دلريو” في بلدية الخروب في قسنطينة.