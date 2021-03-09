إندونيسيا تُثمن سياسة الحكومة الجزائرية في مكافحة كورونا

ثمن سفير جمهورية إندنونيسيا بالجزائر، سياسة الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة فيروس كورونا التي مكنت من السيطرة على الوضع.

وجاء ذلك، خلال استقباله من قبل البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، أمس الإثنين.

وحضر اللقاء كل من البروفيسور إسماعيل مصباح كاتب الدولة مكلف بإصلاح المستشفيات والأستاذ عبد الحق سايحي الأمين العام للوزارة.

وتندرج هذه المقابلة في سياق زيارة المجاملة التي أعرب من خلالها سفير جمهورية إندونيسيا على امتتنانه للاستقبال الحار الذي حظي به.

كما أشاد السفير، بالعلاقة التاريخية الطويلة التي تربط البلدين والتي يعود تاريخها إلى ما قبل إستقلال الجزائر.

مضيفا بأن بلاده كانت من بين الدول الأوائل التي فتحت تمثيلتها الدبلوماسية في الجزائر سنة 1963.

كما ثمن السفير سياسة الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة فيروس كورونا التي مكنت من السيطرة على الوضع في ظل النتائج الوضعية الوبائية المستقلة.

ومن جهته، ذكر وزير الصحة بتوجيهات رئيس الجمهورية المتمثلة بتسخير كل الوسائل لمكافحة الفيروس.

مبرزا عمل اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين.

كما تحادث الطرفان، حول عملية التلقيح ضد كوفيد19.

وأوضح الوزير إن عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية، وستدوم إلى نهاية سنة 2021.

ويأتي ذلك، وإلى غاية تلقيح 70 بالمائة من مجموع السكان وبالتالي اكتساب مناعة جماعية.