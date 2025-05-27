إندونيسيا وماليزيا تُعلنان عن موعد عيد الأضحى

أعلنت دولتا إندونيسيا وماليزيا، اليوم الثلاثاء، رسميا، عن موعد غرة شهر ذي الحجة، وموعد عيد الأضحى المبارك.

وحسب ما نشره مركز الفلك الدولي، أعلنت إندونيسيا رسميا، أن غدا الأربعاء، 28 ماي 2025، غرة شهر ذي الحجة. وعيد الأضحى يوم الجمعة 6 جوان 2025.

فيما أعلنت ماليزيا، أن غدا الأربعاء 28 ماي 2025، هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال. والخميس 29 ماي غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 7 جوان 2025.