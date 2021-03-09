“إنذار” لـ 30 من المئة من تلاميذ السنة الأولى متوسط

دراسة تقريبية تكشف عن نتائج مرضية لمترشحي “البيام” و”الباك”

90٪ من تلاميذ الابتدائي تحصلوا على معدل فاق 5 من 10

الأولياء يمكنهم الاطلاع على نتائج أبنائهم من خلال “فضاء الأولياء”

نتائج كارثية لطلبة الشعب الأدبية بالثانوي في مادتي الفلسفة واللغة العربية

أظهرت نتائج أولية لعمليات التصحيح لاختبارات الفصل الأول للأطوار التعليمية الثلاثة، عن نتائج مرضية بالنسبة للتعليم الابتدائي والشعب العلمية في التعليم الثانوي، فحسب الدراسة التقريبية التي قامت بها تنسيقية أساتذة التعليم الإلزامي والثانوي، فإن 90 من المئة من تلاميذ الابتدائي تحصلوا على معدلات فاقت 5 من 10، فيما تحصل 40 من المئة على معدلات 9 من 10، النسبة الأكبر فيها للسنة الخامسة ابتدائي بمعدل 70 من المئة.

وحسب النتائج المقدمة من قبل التنسيقية، فإن تلاميذ السنة الأولى متوسط، سجلوا نتائج كارثية، خاصة في مواد الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث أن ما يقارب 30 من المئة من تلاميذ السنة الأولى تحصلوا على “إنذار”.

وعلى العكس من ذلك، فإن تلاميذ السنة الثانية والثالثة والرابعة متوسط، تحصلوا على نتائج جيدة، خاصة في المواد الأدبية، على غرار اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، فيما بقيت نقاطهم ضعيفة نوعا ما بالنسبة لمادتي الرياضيات واللغة الفرنسية.

وبالتفصيل، فإن 60 من المئة من تلاميذ المتوسط تحصلوا على معدلات فاقت 10 من 20، فيما وصل عدد التلاميذ الذين تحصلوا على معدل 15، أربعين من المئة.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي، فقد تحصل تلاميذ الشعب العلمية على نقاط ومعدلات لا بأس بها، حيث أن 40 من المئة من التلاميذ المقبلين على امتحان “البكالوريا”، تحصلوا على معدل فاق 10 من 20، مع وجود نتائج لا بأس بها في المواد العلمية، على غرار الرياضيات والفيزياء والعلوم.

أما الشعب الأدبية، فكانت نتائجهم كارثية، خاصة في مادتي الفلسفة واللغة العربية، وفيما يتعلق بتلاميذ السنة الأولى والثانية، ثانوي فقد كانت النتائج من ضعيفة إلى متوسطة.

وأكدت التنسيقية بأن هذه النتائج أولية، تخصّ المؤسسات التربوية التي انتهت من عملية حجز النقاط.

على صعيد آخر، يمكن للأولياء المسجلين في “فضاء الأولياء” الاطلاع على نتائج أبنائهم بمجرد انتهاء المدير من حجز النقاط، وهذا بإدخال الحساب الخاص بكل وليّ.

كما سيتم، بداية من الغد، توزيع كشوف النقاط، باعتبار أن الغد يزامن أول يوم من عطلة الربيع.