إنريكي مدربا جديدا للبياسجي خلفا لغالتييه
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعيين المدرب الإسباني لويس إنريكي، على رأس العارضة الفنية للفريق، تحسبا للموسمين المقبلين.
وجاء هذا التعيين، بعد أن أعلنت إدارة النادي الباريسي سابقا، عن إقالة المدرب الفرنسي الفرنسي كريستوفر غالتييه، الذي شكرته بدورها على مجهوداته وإحترافيته لما كان على رأس الفريق.
🆕✍️
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.
Le technicien espagnol s’est engagé sur un contrat de deux saisons. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/vhFmo