إنريكي مدربا جديدا للبياسجي خلفا لغالتييه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعيين المدرب الإسباني لويس إنريكي، على رأس العارضة الفنية للفريق، تحسبا للموسمين المقبلين.

وجاء هذا التعيين، بعد أن أعلنت إدارة النادي الباريسي سابقا، عن إقالة المدرب الفرنسي الفرنسي كريستوفر غالتييه، الذي شكرته بدورها على مجهوداته وإحترافيته لما كان على رأس الفريق.