إنزال ثقافي جزائري في معرض القاهرة للكتابة

ستعرف الجزائر مشاركة أغلب دور النشر الجزائرية، في معرض القاهرة للكتاب الذي سينطلق في 27 من الشهر الجاري.

وأضاف وزير الثقافة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أن بجانب دور النشر، ستعرف الجزائر مشاركة وفد ثقافي من 120 مهتم بالنشر والرواية

وأضاف الوزير، أن الجزائر ستحضر بقوة في المعرض وهذا بإدارة ندوات ثقافية خلال أيام المعرض.

كما أن الوزارة أخذت على عاتقها تكريم بعض الفنانين والشخصيات المصرية التي لها علاقة بتاريخ الجزائر.

وقدم ميهوبي، أسماء مثل أحمد سعيد وجابر عصفور وحسن فتح الباب وشخصيات أخرى.