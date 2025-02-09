إنزال وزاري عماني لبحث فرص الاستثمار بعد غد الثلاثاء بالجزائر

لا تزال فرص الاستثمار التي فتحتها السلطات الجزائرية أمام نظيراتها الأجنبية عامة والعربية على وجه الخصوص، تستقطب العديد من الحكومات والمتعاملين للمساهمة في مختلف القطاعات في مقدمتها الفلاحة، الصناعة وكذا الطاقة والمناجم، لتكون الفرصة المفتوحة هذه المرة من نصيب سلطنة عمان.

أفادت مصادر مسؤولة، بأن وفدا وزاريا هاما مرفوقا برجال أعمال يمثلون الدولة سالفة الذكر، سيحل بالجزائر بعد غد الثلاثاء لبحث فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة. وكشفت أن الوفد يتكون من وزير الثروة الزراعية والسمكية ونظيره للصحة. وكذا رئيس جهاز الاستثمار العماني وعدد من الإطارات في الدولة والمستشارين. ومدراء شركات عمومية عمانية “الوفد الذي سيزور الجزائر بعد يومين يتكون من اثني عشر إطارا من ضمنهم وزراء ومستشارين”.

وعن الجانب الجزائري، فاللقاء الذي سيجمع الطرفين يمثله وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة الذي سيترأس أشغال اللقاء. ونظيريه للصناعة الصيدلانية والطاقة المناجم. وكذا مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل بحث سبل الاستثمار.

وتندرج هذه الزيارة في كتجسيد لأهم القرارات التي توجت بها الزيارة التي كان قد قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان شهر أكتوبر من العام الماضي.

وكانت دولة قطر، قد تحصلت على فرص للاستثمار في الجنوب الجزائري وتحديدا بولاية أدرار في القطاع الفلاحي. بإنشائها لمصنع لإنتاج الحليب حامل للعلامة التجارية “بلدنا” بمساحة 117 ألف هكتار. وبإجمالي استثمار قدر بـ3.5 مليار دولارـ في انتظار الانطلاق في أولى خطوط الإنتاج عام 2026.

وإلى جانب قطر، انطلقت ايطاليا في تجسيد مشروعها في مجال انتاج الحبوب بنفس الولاية. عبر مساحة تقدر بـ36 ألف هكتار.