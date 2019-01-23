يعقد المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية، غدا الخميس، تخصص للإجابة عن الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة.

وسيوجه نواب البرلمان لمختلف الأحزاب والأطياف 14 سؤالا شفويا على 6 أعضاء من ممثلي الحكومة، يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحىي.

بالإضافة إلى وزير الثقافة ميهوبي، وزير الصحة حسبلاوي، وزير العمل مراد زمالي، وزير التجارة سعيد جلاب، وزير الصناعة يوسف يوسفي.

هذا وسيكون الرجل الأول في قصر الدكتور سعدان، أحمد أويحىي، مدعو للإجابة عن السؤال حول القطاع الفلاحي والتنمية الريفية بالمسيلة.

المعني بسؤال الوزير الأول، هو محمد بن شلالي، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، نقلا عن موقع المجلس الشعبي الوطني.