إنزلاق أرضي وامتصاص للمياه بسبب غزارة الأمطار في تيزي وزو

سجلت مصالح الحماية المدنية تسرب لمياه الأمطار اليوم الثلاثاء على مستوى العديد من بلديات ولايـة تيزي وزو.

وقامت ذات المصالح، بعملية إمتصاص مياه الأمطار المتـراكمة من متوسطة بحي حموتن. كما أدت الأمطار المتساقطة إلى سقوط شجرة دون تسجيل خسائر . أما على مستوى بلديـة تاخوخت فقد عرف الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين تاخوخت وواسيف صعب المسلك إثر إنزلاق أرضي. ونفس الوضعية عرفها الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين عين الحمام والأربعاء ناث إيراثن.

أما الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بوخالفة وماكودة فهو صعب المسلك بسبب الأمطار. أما على مستوى بلدية عـزازقة تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من ساحة المستشفى بوسط البلدية دون تسجيل أي خسائر.