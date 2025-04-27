إنزلاق التربة بوهران.. ترحيل جميع السكان المتواجدين في خطر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أنه سيتم ترحيل جميع السكان المتواجدين في خطر، إثر حادث انزلاق التربة، بحي الصنوبر في وهران، مساء اليوم، إلى سكنات جديدة.

وقال الوزير، في تصريح صُحفي لإذاعة وهران، على هامش زيارته للولاية رفقة وفد وزاري، اليوم، للإطلاع على حجم الأضرار على إثر حادث انزلاق التربة بحي الصنوبر، أن عددا كبيرا من المصابين في هذا الحادث، سيغادر المستشفى، فيما سيبقى مريض واحد أو اثنين فقط بالمستشفى.

وشدّد الوزير، على ضرورة العمل على إزالة كل الأخطار المحدقة بالذين بقوا في هذا الحي. مؤكدا أنه سيتم مساء اليوم، ترحيل كل العائلات التي تقطن في سكنات مهددة بالإنهيار.

هذا ووقف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة الوفد الوزاري، اليوم، على حجم الأضرار بمكان حدوث انهيار التربة في حي الصنوبر بوهران.

وأكد وزير الداخلية، أن زيارة الوفد الوزاري جاءت بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للاطمئنان على المصابين وإيجاد الحلول المناسبة للوضعية.

كما كشف وزير الداخلية، عن تشكيل لجنة تقنية لإحصاء السكان المتواجدين في خطر بالمكان المسمى أرض شباط بحي الصنوبر بوهران.