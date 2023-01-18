إنسانة حالمة بفرصة لتحقيق السعادة والسكينة

الرقم السري :

136238

على قدر من الحشمة والوقار تعد أن تعمر لك الدار تحت سقف الحلال

من طريقة تفكيري أرى أنه لا زال لدي فرصة حتى أتذوق من خلالها طعم السعادة والسكينة، فأنا إنسانة حالمة متيقنة من أن كرم الله أكبر من أن لا يصلني مداه. تتعجبون فأخبركم أن حلمي ونهمي بإرتداء ثوب الزفاف الأبيض لم يفارق دغدغة أحلامي يوما، وأنا اليوم أقف على عتبة الخمسين من عمري لا زلت أتوق لذلك اليوم الذي أزفّ فيه عروسا من بيت أهلي لبيت زوجي.

أنا جميلة من الشلف،في ال 48من عمري، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت ،وعن مواصفاتي فأنا طويلة القامة، بيضاء البشرة، ربة بيت ممتازة وعلى قدر كبير من الحشمة والوقار.

أبتغي تحصيل الحلال مع رجل شريف وتقي، يقدر المرأة ويخاف الله في، أريده من الشلف وضواحيها، سنه لا يتجاوز65سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بـ 3أولاد، موظف مستقر أو لديه مصدر رزق أحيا معه على السراء والضراء ما بقي لنا من العمر.

الرقم السري :

136239

تيارتية أصيلة تعدك بحياة جميلة

لم يضنني التفكير في الغد الأجمل الذي يضمن لي دفء المشاعر والعيش على ضوء الأمل. ثقتي بالله وتوكلي عليه هما عملتي في حياة يظن من يسمع تفاصيلها أنني ذات حظ سيء. أو من أنني لم أحسن يوما التصرف فنلت ما نلته من تأخر في مسألة الزواج. كل هذا دفعني أن أحسن النية وأن أعول على البدء من جديد. وبكل تأكيد سيكون لي حظ أوفر وأجمل في زواج استشفّ منه كل الخير.

أنا إمرأة من ولاية تيارت، سليلة أسرة محترمة وطيبة الخصال، في خريفي الـ 55، لم يسبق لي الزواج. متقاعدة من سلك التعليم، بيضاء البشرة، رشيقة القد، طويلة القامة. لست أبالغ إن قلت أنني إنسانة ذات همة عالية وقلب حنون. مناي أن أبثّ البريق إلى حياتي مع رجل حنون طيب، كما أشترطه متدينا وذو خلق، سنه من 55إلى65سنة. مطلق أو أرمل بدون أولاد، موظف مستقر يكون معي سند وأحيا معه إلى الأبد.

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