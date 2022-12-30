إنسانة صريحة لا تريد من الدنيا سوى أن تجد لقلبها قلبا يحتويه

الرقم السري :

136405

موظفة مستقرة تدخل في حياتك المسرّة

أنا إنسانة صريحة طيبة ومستقرة، لا أريد في الدنيا سوى أن أجد لقلبي قلبا يحتويه ويعطف عليه. فما مررت به لا يستهان به، طلاق عصف بحياتي وقلب أيمي حزنا. ولولا ستر الله ولطفه وإيماني بأن القادم أجمل لمات كنت اليوم أتواصل مع القائمين على مركز الاثير. حتى أجدد حياتي وأزرع فيها من الحب والمسرات ما يجعلني أحيا بلا خوف ولا وجل.

أنا امرأة من بوفاريك، أبلغ من العمر46سنة، مطلقة بدون أولاد، كما أنا موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، جميلة وطيبة. على قدر كبير من المسؤولية. ابتغي لأن أجد لنفسي سندا لا يتجاوز الـ70عاما، أعد أن أكون له نعم الزوجة والرفيق. شرطي أن يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، أو بأولاد راشدين. وأكثر ما أشترطه لأن يتوفر مصدر الرزق الثابث والسكن المستقر لمن سأبني معه حياتي.

الرقم السري :

136406

أربعينية من الجنوب تطرق باب النصيب

أنا إنسانة مسؤولة وعلى قدر كبير من الحنان والرفعة، لقنني والداي أبجديات الحياة، وغرسا في أخلاقا حميدة. الأمر الذي جعلنني أواصل على ذات النحو وكلي ثقة من أنني لا محالة سأنال من البركة الكثير. بركة اود ان تستمر معي لحين ظفري بزوج المستقبل ورفيق الدرب الذي اريده من قراء جريدتي الغراء. التي أتوسّم فيها خيرا كبيرا لعظيم ما تقدم عليه من ربط اواصر الوفاء تحت لواء الحلال.

ومن خلال منبر ركن أدم وحواء، أطرق باب الزواج على سنة الله وأخر المرسلين. وأقول: أنا شابة أربعينية من ولاية ورقلة، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أحظى بحب كل من حولي وتقديرهم، جميلة ومحترمة بشهادة الجميع.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

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