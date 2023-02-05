الرقم السري :

137038

إنسان واع ومسؤول لأربعينية طيبة

اغتنمت فرصة وجود مركز الأثير. حتى يكون لي نصيب مع إنسان طيب معه أرتقي إلى مصاف المتزوجات اللواتي حظين بالستر والرفعة. فأنا إنسانة طيبة مننتهى أملي أن تسندني روحا تسكن روحي تكون لي الدعم والأمل. فالزوج هو عزاء أي الأنثى مهما بلغت من المنصب والمهنة.

ولمن يريد لأن يتعرّف عليّ فأنا عاصمية، عزباء لم يسبق لي الزواج، أبلغ من العمر 49 سنة، ماكثة في البيت. مدبرة جيدة لشؤونه أبتغي الحلال على سنة الله ورسوله مع إنسان واع ومسؤول، رجل يعي قيمة المرأة. كل ما أتمناه زوجا صالحا ينوي معي الحلال، يدقّ باب أهلي خاطبا، أخلاقه فوق كل اعتبار. كما لا يهمني من أي ولاية يكون من الوطن، سنه أقل من 60 عام، أقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد. عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

137039

مطلقة ثلاثينية تحيا معها عيشة هنيّة

استشف الخير الكبير في هذا المنبر الجميل الذي جعلني متفائلة جدا لما وجدته من حسن استقبال ورفعة في التعامل. هو الامل الذي جعلني اليوم أحاول لملمة الشتات الذي المّ بحياتي. وجعل مني أرغب في أن تكون لي محاولة ثانية أرتقي بها حياتيا.

أنا إنسانة عاصمية في قمة العطف والحنان، قطفت من بستان الحياة زهرتي الـ37، متحصلة على شهادة جامعية. كما كتب عليّ الطلاق ولي طفل يحيا في رعايتي هو قرّة عيني وأغلى ما أملكه. ماكثة في البيت وبلا مبالغة أدير أموره بكل خبرة وإتقان.

أريد أن أعيد بناء حياتي مع إنسان محترم من العاصمة وضواحيها، سنه مناسب لسني. أقبله أرملا أو أرملا بطفل أرعاه وأحفظه وكأنه ابني. شرطي فقط لأن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، وأعد أنني سأكون نعم الزوجة والمستقر.

الرقم السري :

137040

قوية الشخصية تحيا معها حياة هنية

فتحت عيناي في هذه الحياة وأنا أؤمن بأنّ لا قيمة للأنثى من غير سند يمنحها القوة والسكينة، فعشت بالرغم من رباطة جأشي وأنا أنتظر فرصتي في لأت لأعلي رايتي وأرفع هامتي ويكون لي زوج صالح يسعف قلبي المتعطش لبناء أسرة وتحقيق الإستقرار النفسي.

أنا شابة عاصمية، أبلغ من العمر 42 سنة، عزباء لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت، مسؤولة وكيّسة. مقبولة الشكل، طيبة وخلوقة، نشأت على الحرمة والتواضع وليس لي عدا ذلك عملة.

أتمنى من المولى القدير، أن يرزق قلبي فرحة العمر، وأُزف عروسا لمن يكون لي نعم الزوج والدعامة. رجل يبعث في قلبي السكينة، يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتعدى 55 سنة. لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق بطفل أو طفلين، عامل مستقر، وحبذا لو يكون له مسكن خاص.

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