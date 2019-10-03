إنستغرام تطلق أداة جديدة لمكافحة التنمر على منصاتها

صمم تطبيق “أنستغرام”، أداة جديدة تدعى تقييد “Restrict”، لمكافحة التنمر على منصاتها، بإخفاء التعليقات المسيئة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، بدأت إنستغرام بإختبار الأداة لأول مرة في شهر جويلية الماضي.

ويعمل تطبيق إنستغرام حاليا، على طرح هذه الأداة المبتكرة في جميع أنحاء العالم.

وتتيح هذه الأداة، حماية الأشخاص من التنمر عن طريق تقييد التعليقات المسيئة على منشورات المتعرض لها، وستظهر لصاحب التعليق فقط.

ووفقا لما نشرته “إنستغرام”، في مدونتها الإلكترونية، فإن هذه الطريقة، تجنب حظر المتابعة، والذي قد يسبب مشكلات أكبر ويعرض المستخدم للمزيد من الإساءة.

ويمكن الوصول إلى أداة التقييد، عن طريق الوصول إلى خيار الخصوصية في قائمة الإعدادات، والنقر عليها لإختيار أداة التقييد.