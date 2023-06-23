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إنستغرام يطلق ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات

بقلم نادية بن طاهر
إنستغرام يطلق ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات
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أطلق “إنستغرام” مؤخرا ميزة جديدة طال انتظارها، تتيح تحميل مقاطع فيديو قصيرة من Reels وإعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وساعدت قدرة مستخدمي “تيك توك” على تنزيل مقاطع الفيديو ونشرها على الارتقاء بالمنصة من موقع اجتماعي متخصص، إلى ظاهرة عالمية.

ويأمل “إنستغرام” في جذب مستخدمين جدد إلى Reels باستخدام نفس الاستراتيجية.

وقال دم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ”إنستغرام”، إلى أن هذه الميزة تحمي الحسابات الخاصة من خلال منع متابعيها من تنزيل ونشر Reels.

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