إنسحاب مترشح.. وهؤلاء هم المرشحون لرئاسة الأمانة العامة للأفلان

تجرى الآن بالمركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة، إنتخابات داخل حزب جبهة التحرير الوطني، من أجل إختيار أمين عام جديد للأفلان.

وتجرى الإنتخابات وسط أجواء مشحونة بين مناضلي وأعضاء الحزب العتيد، ما أجبرهم على منع وسائل الإعلام خوفا من تكرار سيناريو الأسبوع الماضي من مناوشات وتلاسنات.

وحسب معلومات داخل المركز، فإن عشرة أشخاص يتنافسون على منصب الأمين، بعد أن إنسحب مترشح من السباق .

ويعد كل من جمال بن حمودة، محمد جميعي، والسعيد بوحجة، أبرز المرشحين لخلافة جمال ولد عباس على الأمانة العامة للأفلان .