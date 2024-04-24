إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية

إتفق الوزراء المكلفون بالموارد المائية بكل من الجزائر وليبيا وتونس على اعتماد خطط عمل جديدة وناجعة لتوثيق وتنويع مدى التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وقال حسين موفق مدير الوكالة الوطنية الموارد المائية، خلال قراءته البيان الختامي للإجتماع، أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها الجزائر العاصمة.

وأصاف موفق أن الٱلية التشاورية جاءت ومن أجل التكامل بين دولنا الثلاث من أجل تعزيز أمنها المائي وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة. وإدراكا منّا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية المستدامة ودورها كعامل سلام وإستقرار وتنمية لدولنا. وتنفيذا لما جاء في البيان الختامي للإجتماع التشاوري الأول لقادة دولنا الثلاث، بخصوص التعجيل بتفعيل آلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية.

وأكد البيان الختامي على أهمية الحفاظ على الموارد المائية كمورد إستراتيجي حيوي لدولنا وللمنطقة بأسرها. وشدد على الضرورة الملحّة لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة. وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الإعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.