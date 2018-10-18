إنشاء أرضية إلكترونية للتربية المرورية 

أمضى مساء أمس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ومخبر مناهج تصميم الأنظمة بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي إتفاقية تعاون.

تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث تكمن أهمية هذه الشراكة في كونها ستضع حيز العمل فريق من الخبراء والمهندسين في مجال تصميم التطبيقات.

والأنظمة المعلوماتية من أجل تعزيز وتطوير الآليات والقدرات التقنية للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

بهدف ترقية وتفعيل نشاطاته في مجال السلامة والأمن عبر الطرق.

حيث وقع الإختيار على أربعة مشاريع:

النظام الآلي لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور الجسمانية: والذي يهدف إلى تحسين وتوحيد طرق جمع المعطيات.

والبيانات حول حوادث المرور ما بيسمح بالتحليل والتقييم الدقيق لجل المعطيات

النظام الآلي لتسيير الإختبارات النظرية المتعلقة برخصة السياقة: سعيا إلى تحسين شروط اجتياز الإمتحانات النظرية.

لنيل رخصة السياقة المعمول بها حاليا، ويهدف هذا المشروع إلى إدراج تكنولوجيات الإعلام والإتصال في تقييم المترشح.

والتقليص إلى الحد الأقصى من التدخل في الإمتحانات بغرض إضفاء شفافية أكبر على النتائج.

النظام الآلي لتقييم حملات التوعية والتحسيس: وهي من النقائص التي يعاني منها المركز حاليا، بالرغم من الحملات المتواصلة.

التي يقوم بها طيلة السنة والمجهودات الكبيرة التي يبذلها، إلا أن المركز يفتقر للآليات التي يمكن من خلالها تقييم نتائج.

وأثر هذه الحملات على مستعملي الطريق بطريقة آنية وعلمية.

وسيتم التوصل إلى نظام معلوماتي لتقييم الحملات التوعوية بالإعتماد على مواقع التواصل الإجتماعي.

واستخراج مقياس يمكّن مصالح المركز من تحسين العمل التحسيسي واستدراك النقائص المسجلة.

أرضية الكترونية للتربية المرورية: من اهم المهام الموكلة إلى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات نشر الثقافة المرورية.

بين الفئة الناشئة لكن نظرا لقلة الوسائل البيداغوجية الموجهة لهذه الفئة فإنه من الصعب تلقين الأطفال بمختلف أعمارهم مبادئ السلامة المرورية.

على الرغم من الأهمية القصوى التي يكتسيها الموضوع، وجاء هذا المشروع ليغطي النقص المسجل في هذا المجال.

حيث سيتم إنجاز أرضية إلكترونية للتربية المرورية تأخذ بعين الإعتبار سن وميول الطفل يمكن الإستعانة بها أثناء أوقات الدراسة أو خارجها.