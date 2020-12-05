إنشاء أقسام استعجالات بالعيادات الجوارية لخفض الضغط على المستشفيات الجامعية

أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن اعتماد ديناميكية جديدة، بتجهيز العيادات الجوارية بأقسام استعجالات، لتخفيض الضغط على المستشفيات الكبيرة.

وأورد الوزير، في تصريح له على هامش زيارة عمل وتفقد إلى مستشفى مصطفى باشا، إن والي العاصمة خصص ميزانية لهذا المشروع، للتكفل بالمرضى على المستوى المحلي.

وأكد الوزير، أنه سيتم تجهيز هذه المؤسسات الاستشفائية الجوارية، بكل التجهيزات اللازمة والخدمات والتي من الممكن أن يجدها المريض في المستشفيات الكبيرة.

وكشف بن بوزيد، إنه سيتم إنشاء نحو 15 وحدة استعجالات على مستوى العيادات الجزوارية بالعاصمة، لتخفيض الضغط على مستشفى مصطفى باشا.

ويأتي ذلك، ليتم تخصيص المستشفيات الجامعية، كمستشفى مصطفى باشا ومستشفى بني مسوس، للعمليات الكبيرة والمتخصصة، والبحوث.

وأشار الوزير، إلى أنه قد تم الإنطلاق في هذا المشروع، منذ بداية السنة الجارية، ولكن وباء فيروس كورونا أخر الأشغال في هذا الخصوص.