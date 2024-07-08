إنشاء أقطاب فلاحية للشعب الإستراتيجية بالجنوب

أكدت المديرة العامة للإستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سعاد عسعوس، اليوم الاثنين على أهمية توجه الجزائر نحو الزراعات الإستراتيجية في ولايات الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي.

وقالت عسعوس خلال نزولها ضيفة بالقناة الإذاعية الأولى، أن الإستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تهدف إلى توسيع رقعة المساحات الموجهة لاستصلاح الأراضي للإنتاج الفلاحي على مستوى الجنوب الجزائري. وذلك عن طريق إنشاء أقطاب فلاحية لتطوير الشعب الاستراتيجية والمواد الواسعة الاستهلاك.

وأكدت عسعوس على أهمية المشروع المتكامل بشراكة جزائرية إيطالية الموقع أول أمس. والهادف الى الاستثمار في إنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية من الإنتاج إلى التحويل. باستصلاح أكثر من 35 ألف هكتار من الأراضي في ولاية تيميمون.

وأشارت عسعوس، إلى أن المشروع، سيسمح برفع الإنتاج الوطني من الحبوب بـ 170 ألف طن سنويا. مشيرة إلى أن موعد إنطلاق الأشغال في هذا المشروع خلال شهر أكتوبر 2024 بمناسبة انطلاق موسم الحرث والبذر. لافتة إلى أنه من بين الالتزامات التي طلبت من الشريك الإيطالي هي الانطلاق في استصلاح الأراضي من خلال البدء بـ 3 آلاف هكتار موجهة مباشرة لشعبة القمح. على أن ينطلق في الدورة الزراعية القادمة في استصلاح 10 آلاف هكتار موجهة للبقوليات والزراعات الزيتية كمرحلة أولى.

أما في المرحلة الثانية من المشروع المحددة سنوات 2025/2026/2027. سيتم إضافة 6000 هكتار سنويا لتصل ذروة الإنتاج الفلاحي سنة 2028 إلى استصلاح أكثر من 35 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.

وبخصوص المزارع النمودجية، أوضحت عسعوس، أنه تم إحصاء 174 مزرعة نموذجية موزعة عبر التراب الوطني. تم تحويلها إلى وحدات إنتاجية مخصصة لزراعة البقوليات والزراعات الزيتية والبذور والزراعات المثمرة.