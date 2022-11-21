إنشاء أكثر من 100 شركة ناشئة جزائرية ألمانية

تم أمس الأحد التوقيع على إتفاقية حول مشروع تطوير المقاولاتية الرقمية والخضراء، بين وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وجاء توقيع هذه الإتفاقية، في إطار اتفاقية التعاون الجزائري الألماني المُبرمة في 25 نوفمبر 2021 بالجزائر. وحضر توقيع الإتفاقية، سفيرة الجمهورية الفدرالية الألمانية إيليزابث فولبرز.

ومثل الجانب الجزائري في مراسم التوقيع مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم على مستوى الوزارة، نور الدين واضح.

كما حضر من الجانب الألماني مديرة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في الجزائر، مارتينا فالوس.

ويهدف المشروع إلى إنشاء أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة على مدى أربع سنوات.

كما سيكون فرصة للإستفادة من التجربة الألمانية في الإبتكار المفتوح والإحتضان والتسريع.