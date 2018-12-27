إنشاء أوراق نقدية جديدة من فئة 500 و1000 دينار وقطعة نقدية 100 دينار

قرر بنك الجزائر، إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 500 دج و1000 دينار، وقطعة نقدية من فئة 100 دينار.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، فيما يخص فئة 500 دينار، يكون لونها أخضر مائل إلى البنفسجي، تحمل صورة الأمير عبد القادر، موضوعها، الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وسيتم تداول الورقة النقدية الجديدة، بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وعن الخلفية الأمنية، تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.

ويكون النص باللغة العربية ” بنك الجزائر”، “500 دينار”.

أما عن القطعة النقدية من فئة 100 دينار، تتكون من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي، ومن قلب نحاسي نيكلي، مرصع من لون أصفر وردي.

ويكمن الموضوع الاساسي لوجه العملة النقدية، القمر الصناعي الكوم سات 1 يحلق فوق الكرة الأرضية، حيث نظهر هذه الأخيرة قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها، وجزء نتأ ورويا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.

وتطبع التواريخ الثلاثة، الهجري، الميلادي، الأمازيغي، داخل السك في الجانب الأيمن.

أما الموضوع الزخرفي، تتكون من 10 نجوم على الجزء الاعلى للطوق و10 أخرى أسفله.

أما الظهر، فيوجد عليه الرقم 100 بارز على كامل قطر القلب.

وعن فئة أوراق نقدية 1000 دينار، يتمثل موضوعها، في ثقافة وتقاليد وعصرنة، تحمل علامتها المائية صورة الأمير عبد القادر، لونها أزرق يميل إلى البرتقالي.

أما الرسم المؤطر للورقة النقدية، فيتمثل في جامع الجزائر ، بالإضافة للنص باللغة العربية.