إنشاء أول شباك خاص بالجالية الجزائرية بالخارج لإستخراج كافة الوثائق بمحكمة تلمسان

في إطار تنفيذ توصيات وزارة العدل، والنائب العام ورئيس مجلس قضاء تلمسان، أشرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، “قوبعي بلحول”، على وضع حيز الخدمة للشباك الخاص بأفراد جاليتنا المغتربة بالخارج.

وذلك ليتمكنوا من استخراج كافة الوثائق الخاصة بالقضاء على مدار كل أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت.

المبادرة التى تعد الأولى من نوعها على مستوى محاكم الوطن، والتى جاءت بعد استحداث مداومة خاص بالمحامين،

في عطلة نهاية الأسبوع، ومكتب خاص بذوي الاحتياجات الخاصة مجهز بوسائل حديثة، ومكتب للبريد وعيادة داخل المحكمة.