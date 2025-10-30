أعلن اليوم، الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن إنشاء أول شركة قابضة جامعية في الجزائر في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار وتثمين البحث العلمي. وتحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية منتجة

وحسب الوزير يشمل المشروع أيضا إطلاق صندوق استثمار جامعي برأسمال ابتدائي قدره 120 مليون دينار جزائري. مع توقعات ببلوغه 330 مليون دينار جزائري مع نهاية سنة 2025

ويخص المشروع جامعة الجزائر3 التي ستكون أول مؤسسة جامعية تحتضن هذا النموذج الجديد للشراكة. بين الجامعة والاقتصاد الوطني. في إطار رؤية تهدف إلى جعل الجامعة محركا فعالا. للتنمية ورافدا للاقتصاد المعرفي.