إنشاء أول مركز وطني للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة ببرج الكيفان

كشف المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محي الدين واقنوني، عن أول مركز وطني للتكفل بذوي الإحتياجات الخاصة ببرج الكيفان.

وحسب ما أورده لقناة “النهار” اليوم الأحد، فإن هذا المركز يسع 70 تلميذا، ويحتوي على عدة أجهزة ذات معايير دولية.

وقال إنه يتم التكفل على أكمل وجه بالتلاميذ الدارسين بالمركز، حيث يحتوي على أخصائيين نفسانيين وأساتذة أرطفونيين، بالإضافة للعلاج المجاني.

ويستفيد لحد الساعة 54 تلميذا من هذا المركز، الذي يتكفل بالتدريس والمتابعة البيداغوجية والنفسية والأرطوفونية والصحية.

أما عن الأقسام، فيتكفل بالأطفال من القسم التحضيري إلى الرابعة إبتدائي، وبعدها يحولون إلى المدارس العادية، لاستكمال مسارهم الدراسي.

وأعلن واقنوني عن أشغال توسعة على مستوى ذات المركز، لاستيعاب المزيد من التلاميذ، وربما إضافة أقسام السنة الخامسة إبتدائي.

وكشف عن جملة المباحثات التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الهيئات التابعة للوزارة وخارجها، قصد ضمان النقل المجاني للتلاميذ.