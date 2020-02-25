إنشاء التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات

أسست مجموعة من الشركات الجزائرية الناشطة في مجال الرقمنة، اليوم الثلاثاء، التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.

وقال رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، في ندوة صحفية، أن التجمع يهدف إلى جمع عدد كبير من الناشطين في مجال الرقمنة، ويرتكز على التوحيد والتوسع و الإشعاع والانتقال.

ويسعى التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بالتموقع كوسيط بين النظام الايكولوجي الرقمي ومراكز القرار التي من شأنها أن تؤثر في تطورها.

وأوضح بشير تاج الدين أن الجزائر بحاجة إلى استدراك تأخرها التكنولوجي، مع توجيه خياراتها وتوجهاتها الاستراتيجية صوب المشاكل المحلية التي تعيق تطور القطاع.

مضيفا أنه ينبغي على هؤلاء الناشطين، تنظيم عملية التجديد اللازمة لوضع قاعدة تكنولوجية صلبة وشاملة من خلال التجمع.

ويقدم التجمع الجزائري العديد من الخدمات والمزايا لفائدة المنخرطين لدى المتعاملين الوطنيين، وكذا تسهيلات من أجل المشاركة في الفعاليات الدولية في مجال الرقمنة.

كما أعلن التجمع، أنه سيتم إنشاء منصة تخص عروض وطلبات العمل في مجال الرقمنة، وقاعدة معلومات تخص المؤسسات والكفاءات الجزائرية الناشطة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.