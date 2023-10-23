أعلن وزير الداخلية ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، والاطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية.

وأشار وزير الداخلية أن ظاهرة الفساد أصبحت تمثل أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس. للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية.

وأشاد وزير الداخلية بالمستوى الهام الذي بلغه مجتمعنا والذي أثبت في الكثير من المناسبات حسا وطنيا. من خلال تغليب الصالح العام والوقوف الى جانب الدولة ومؤسساتها والتي لن تدخر أي جهد لمحاربة هذه الظاهرة. ومحاسية كل من تسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم أو التعدي على المال العام أو الاتفاق على المصلحة العليا.