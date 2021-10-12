كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. عن إنشاء اللجنة الوطنية الإستشارية للمؤسسات المصغرة من أجل تعزيز خلايا الإصغاء و رصد ومتابعة وتقييم مدى فعالية دعم وتنمية المؤسسات المصغرة وترقية الحوار والتشاور.

وأوضح الوزير, خلال لقاء وطني مع ممثلي الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، أن هذه اللجنة تهدف الى تعزيز الحوار و التشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة اخرى”. كما أنها ستتكفل بإصدار توصيات تتعلق بتشجيع وتطوير المؤسسات المصغرة واقتراح الآليات التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة مع تشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة.

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وكشف في ذات السياق، أنه سيتم إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة خاصة تلك المتضررة من الكوارث الطبيعية. والأخرى التي تعاني من صعوبات في السيولة. وهذا بمنحها قرض الاستغلال بقيمة مئة مليون سنتيم. كما أن هناك أزيد من 47 بالمئة من المؤسسات المصغرة تعاني من مشاكل في السيولة المالية ما ينجر عنه توقف نشاطها. مشيرا الى ان منح قرض الإستغلال يساهم بشكل كبير في إعطاء نفس جديد لإستدامة نشاط هذه المؤسسات المتعثرة.

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