قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء اللجنة الوطنية لإرساء التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي، ومتابعته وتقييمه، وكذا تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في المجالين البيداغوجي والبحثي

وتنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجنة وطنية لإرساء التعليم عن بعد وكذا تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. في المجال البيداغوجي والبحثي”.

و تتولى اللجنة متابعة إرساء التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي وتقييمه، لاسيما فيما يتعلق بالقيام بتشخيص ميداني. لإمكانات مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم عن بعد على غرار التجهيزات. والأرضيات الرقمية والتأطير البشري.

كما تتولى تحديد الاحتياجات اللازمة لضمان السير الحسن للتعليم عن بعد لاسيما من حيث التجهيزات التقنية والأرضيات الرقمية

مع وضع إستراتيجية في مجال التعليم العالي عن بعد وتناغم الجهد القطاعي في إطار مرافقة وتعزيز إنشاء التكوينات عن بعد أو هجينة، من خلال التعلم المتواصل عن بعد، والتعلم مدى الحياة عن بعد.

وإعداد مخطط متعدد السنوات بمؤشرات قابلة للقياس خاص بوضع حيز التنفيذ التعليم عن بعد، وفقا لمبدأ التدرج والأولية.