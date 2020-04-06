إنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية

صادق المجلس الإسلامي الأعلى، على إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

وحسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس، ستقوم هذه الهيئة بمنح شهادة المطابقة الشرعية للبنوك و المؤسسات المصرفية، وهي المهمة التي ستكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الاسلامية.

وسيعمل النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها، على تحقيق هدفين رئيسين .

ويتمثل الهدفان في التقليل من ظاهرة الاكتناز المالي، والاستجابة للمواطنين الراغبين في التعامل بهذا النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

والتقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق الموازية، في إطار التوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية في تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزيمة بنك الجزائر في تجسيد هذا النظام.