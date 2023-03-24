إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها..

وحسب المرسوم فإن الوكالة الوطنية لتحلية المياه، التي تدعى في صلب النص”الوكالة“، وباختصار ”ANDE “. هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.

وتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

كما توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري. ويحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

وأضاف المرسوم، أن الوكالة وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه، و يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي.

وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة بالمهام الآتية إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، بالقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض. القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه. بالإضافة كذلك إلى وضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه. المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه. مسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها.