إنشاء بطاقية رقمية وطنية شاملة تتضمن كافة الخدمات والمنتجات المصنّعة بالجزائر

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضمّ الأمناء العامين وممثلي مختلف القطاعات الوزارية. بحضور إطارات الوزارة خصّص لتعزيز التنسيق في مجال التجارة الخارجية.

وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية إنشاء بطاقية رقمية وطنية شاملة، تتضمن قائمة كافة الخدمات والمنتجات المصنّعة في الجزائر، بما يسمح بتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة تدعم توجيه العرض الوطني نحو الأسواق الخارجية وتثمينها على النحو الأمثل. كما تم التأكيد على تحديد مخلتف القطاعات للاحتياجاتها من السلع والخدمات.

من جهته، نوّه الوزير بمستوى التنسيق القائم بين مختلف القطاعات الوزارية. مؤكدا أهمية تعزيزه وتكثيفه بما يضمن انسجام الجهود وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال التجارة الخارجية.

