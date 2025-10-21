إنشاء بنك بريدي.. الانتقال إلى شبكة الجيل الخامس للهاتف وفتح سوق الاتصالات الإلكترونية

تعوّل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على تطوير خدماتها البريدية والتركيز على التحول الرقمي، ضمن استراتيجيتها للفترة الممتدة من 2026 إلى غاية 2028.

ومن جملة أهدافها التي كشفت عنها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، اطلعت “النهار أونلاين” عليه، تلك المتعلقة بإنشاء بنك بريدي، ترقية استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، إطلاق آلية الدفع عبر الهاتف النقال، وضع حيّز الخدمة منصة بريد الجزائر للتجارة الإلكترونية، وتعميم استعمال الشبابيك الآلية للنقود.

ويهدف برنامج تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية إلى إعطاء الأولوية لاستخدام وبَسط تكنولوجيا الألياف البصرية. وكذا فتح السوق من خلال اعتماد متعاملين جدد للاتصالات الإلكترونية وتقديم خدمات جديدة لفائدة المواطنين. مع الحرص على تحويل جميع مشتركي الخطوط السلكية إلى تقنية FTTH والقضاء التام على تقنية XDSL بحلول عام 2027.

ويهدف هذا الإجراء إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالانتقال إلى شبكة الجيل الخامس، مما يمهّد الطريق لتحوّل جذري في عمليات الإنتاج “الصناعة 4.0” وظهور خدمات وحلول جديدة، مثل أنترنت الأشياء “IoT”، والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد.