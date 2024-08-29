إنشاء جامعات ومراكز جامعية عبر 7 ولايات وهذه اختصاصاتها 

وقع الوزير الأول، نذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء جامعات ومراكز جامعية عبر عدد من ولايات الوطن.

بسكرة:

وتضمن المرسوم التنفيـذي رقـم 24-280 إنشاء جامعة بسكرة، كما حدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصاتها، كما يأتي:

كلية العلوم الدقيقة، كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

بالإضافة إلى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات، كلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

الأغواط:

كما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 59 مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء جامعة بالأغواط.

ويحدد المرسوم عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصاتها، كما يأتي:

كلية التكنولوجيا، كلية العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات، وكلية العلوم الإنسانية.

خميس مليانة:

بالإضافة إلى إنشاء جامعة خميس مليانة، حيث حدد المرسوم عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها هذه الجامعة واختصاصها، كما يأتي:

كلية علوم المادة والإعلام الآلي، كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض، كلية الآداب والفنون، كلية اللغات الأجنبية،

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

تيسمسيلت:

ووفقا للمرسوم الذي تضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت، تتشكل هذه الجامعة من الكليات والمعاهد الآتية: النشاطات البدنية والرياضية، ومعهد علوم الطبيعة والحياة.

وتضمن المرسوم إنشاء جامعة غليزان وتتشكل من الكليات والمعاهد الآتية: كلية الآداب واللغات، وكلية علوم الطبيعة والحياة.

تيبازة:

حسب الجريدة ذاتها، صدر مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مركز جامعي بكل من تيبازة، وبريكة ولاية باتنة.

وحدد المرسوم عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بتيبازة واختصاصاته، كما يأتي:

معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية، معهد اللغة والأدب العربي، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم، ومعهد علوم الطبيعة والحياة.

بريكة ولاية باتنة:

بينما حدد المرسوم عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببريكة واختصاصاته، كما يأتي:

معهد الحقوق، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد الآداب واللغات، معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومعهد العلوم.