إنشاء جامعة للعلوم الصحية
بقلم م .فيصل
وقع الوزير الأول نذير لعرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن بإنشاء جامعة للعلوم الصحية.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 68 صدرور مرسوما تنفيذيا 24-320 يقتضي بإنشاء جامعة للعلوم الصحية ستكون الأولى من نوعها بالجزائر.
ووفقا لذت لمرسوم جامعة العلوم الصحية تتألف من 3 كليات، خاصة بالطب، طب الأسنان والصيدلة.
ونص المرسوم التنفيذي على أن يكون مقر الجامعة المستحدثة بالجزائر العاصمة.
وستحل الجامعة المستحدثة محل كليّتي الطب والصيدلة بجامعة الجزائر1 .
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