إنشاء جامعة للعلوم الصحية

وقع الوزير الأول نذير لعرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن بإنشاء جامعة للعلوم الصحية.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 68 صدرور مرسوما تنفيذيا 24-320 يقتضي بإنشاء جامعة للعلوم الصحية ستكون الأولى من نوعها بالجزائر.

ووفقا لذت لمرسوم جامعة العلوم الصحية تتألف من 3 كليات، خاصة بالطب، طب الأسنان والصيدلة.

ونص المرسوم التنفيذي على أن يكون مقر الجامعة المستحدثة بالجزائر العاصمة.

وستحل الجامعة المستحدثة محل كليّتي الطب والصيدلة بجامعة الجزائر1 .