إنشاء خلايا محلية لضمان وفرة المنتجات في رمضان

شرع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في إنشاء خلايا محلية لمتابعة التحضيرات الخاصة برمضان. قصد ضمان وفرة المنتوجات بشكل منتظم في الأسواق.

قال الأمين العام للإتحاد، عصام بدريسي، في كلمة له خلال أشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. أنه وبغرض دعم وتوجيه التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين وبغية ضمان وفرة المنتجات الغذائية وحسن توزيعها في شهر رمضان. تم توجيه تعليمات للمكاتب الولائية للإتحاد تقضي بإنشاء خلايا محلية لمتابعة التحضيرات الخاصة بهذا الشهر الفضيل.

كما دعا بدريسي إطارات وأعضاء الاتحاد ومن خلالهم كافة التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين. إلى إفشال كل المساعي التي تستهدف خلق البلبلة في صفوف التجار. ومحاربتها من أجل إضفاء الراحة والامان على المواطنين. خصوصا بمناسبة إقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يتزايد فيه الاقبال على السوق.

وأشار بدريسي إلى قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ودعوته للمسؤولين على الشأن العام. إلى التحلي بروح المبادرة والجرأة والإقبال بكل شجاعة ومسؤولية على حلحلة مشكلات التنمية بمختلف أبعادها. ولاسيما ذات الصلة المباشرة بيوميات الجزائريين وقوتهم وأمنهم الغذائي وأنشطتهم الاستثمارية.

من جهة أخرى، أشاد بدريسي بالمقاربة التشاركية التي انتهجها قطاع التجارة ونجاعتها في متابعة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك وضبط الأسعار. مؤكدا أن هذه المقاربة مكنت كل المتدخلين من معالجة اختلالات السوق والقضاء التدريجي على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن.