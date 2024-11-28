إنشاء خلية يقظة لحماية الأطفال من الفضاء الإفتراضي السنة المقبلة

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي. أن مشروع إنشاء خلية يقظة وطنية لحماية الطفولة من مخاطر الفضاء الإفتراضي سيكون جاهزا سنة 2025.

وقالت شرفي في تصريح لـ”وأج”، على هامش اشرافها بالمركز الجامعي لتيبازة على أشغال ملتقى وطني. حول “مواقع التواصل الإجتماعي وأثرها على التنشئة الإجتماعية للطفل. أن مشروع إنشاء خلية يقظة وطنية لحماية الطفولة من العالم الإفتراضي هو حاليا في مراحل “متقدمة جدا”، وسيكون جاهزا خلال سنة 2025.

وأوضحت، أن خلية اليقظة الوطنية المندرجة ضمن جملة التدابير التي اتخذتها الجزائر. للتصدي لمختلف الأخطار التي قد تهدد الاطفال على منصات التواصل الإجتماعي. ستكون مهمتها ترصد و متابعة مختلف الإنتهاكات أو الإستغلال التي قد يتعرض لها الأطفال والتصدي لها ومعالجتها آنيا.

وأضافت شرفي، أنه سيكون على عاتق هذه الخلية المتكونة من خبراء من عدة قطاعات ذات صلة. منهم العدالة و التربية و التضامن و الاسلاك الامنية. فضلا عن خبراء في التكنولوجيات الحديثة، السهر على حماية الطفولة على مدار 24 ساعة لرصد و مراقبة كل المحتويات الرقمية. التي تتضمن إنتهاكات لحقوق الطفل على منصات التواصل الإجتماعي. والتدخل في الوقت المناسب ضد كل ما يشكل خطرا على فئة الأطفال.

وأوضحت شرفي في سياق ذي صلة، أنها تعكف حاليا على إعداد مخطط عمل مفوضية حماية حقوق الطفولة وترقيتها لسنوات 2025-2030 بالتنسيق مع عدة قطاعات. كما أن المخطط سيأخذ بعين الإعتبار كل الجوانب التي من شأنها خلق البيئة المناسبة لترقية الطفولة في مجال الصحة والتربية والحماية. مشيرة إلى أن مصالحها تعمل بالتنسيق مع جميع الفاعلين لمواجهة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال. حيث أن الإخطارات التي تتلقاها هيئتها بخصوص إنتهاكات حقوق الطفل “قليلة” و”يتم التصدي لها في حينها”.

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