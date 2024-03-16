إنشاء دليل إلكتروني لتوجيه ومرافقة ذوي الهمم

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، عن انشاء دليل إلكتروني لتوجيه ومرافقة ذوي الهمم لمختلف البرامج والخدمات الموجهة لهم عبر كافة القطاعات الوزارية المعنية.

وجاء هذا في كلمة ألقتها وزيرة التضامن، خلال احياء فعاليات اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. على مستوى المركز العائلي للضمان الإجتماعي.

وتمت هذه الفعاليات تحت اشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رفقة كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين. ووزير السياحة و الصناعة التقليدية، تحت شعار: “ذوي …اندماج وابداع”، وهذا بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون.

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