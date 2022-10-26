إنشاء شبكة داخلية مؤمّنة سيبيرانيا وبوّابة إعلامية لتغطية نشاطات القمة العربية

قالت نصيرة قماز مديرة التنسيق ومتابعة الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات،إن كل الأمور جاهزة لإنجاح أول قمة عربية بدون ورق. مشيرة إلى أن القمة العربية ستكون رقمية بامتياز.

وأشارت قماز خلال نزولها ضيفة بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إنشاء فوج عمل ضمّ ممثلي وزارتي الإتصالات السلكية واللاسلكية، والرقمنة والإحصائيات. وجرى تحديد السبل والوسائل لإنجاح المبادرة. وتمّ توسيع صلاحيات الفوج لمتابعة المشروع والعمل على توفير كل شروط إنجاح هذه القمة.

كما أضافت أنه تم إقتناء التجهيزات اللازمة من 42 حاسوب متنقل، 120 كمبيوتر ثابت. بالإضافة كذلك إلى عدد من الخوادم. كما تمّ إنشاء شبكة داخلية مؤمّنة سيبيرانيا. ناهيك عن إنشاء بوّابة إعلامية لتغطية كافة نشاطات القمة، واستحداث بوابة أخرى لتسجيل الوفود المشاركة والإعلاميين. فضلا عن تفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العربية الـ 31 بالجزائر. لتسهيل تبادل الوثائق بين سائر المشاركين. ونوّهت قماز إلى أنّ ما تمّ إنجازه جرى بخبرات جزائرية.

وبشأن البرامج ذات الأولوية التي تعكف عليها وزارة الرقمنة والإحصائيات، نوّهت قماز إلى إنشاء البوابة الحكومية للخدمات العمومية في منتصف شهر نوفمبر الداخل، وستكون ذات طابع إعلامي وباللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، كما ستسمح بالولوج إلى 326 خدمة مرقمنة و77 إجراء. وتعريف المواطنين بالإجراءات الواجب اعتمادها من أجل الاستفادة من الوثائق ومختلف المعطيات، مع فتح نطاقين يخصان تواليًا كل من المواطن والإدارة، والمواطن والمتعامل الاقتصادي.

وبشأن تطوّر مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، أبرزت قماز أنّ الجزائر قفزت بثماني مراتب عالميا في السنتين الأخيرتين. حيث صارت تتموقع في الصف الـ 112 بدلا عن المركز الـ 120 سابقا.

وشدّدت قماز على أشغال متسارعة لإتمام إنشاء البوابة العمومية للإحصائيات، على أن تكون قابلة للتحيين بشكل مستمر، وتشمل كل مناحي الحياة العامة.

طالع أيضا

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور