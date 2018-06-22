إنشاء شبكة دولية للبرلمانيين من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية

تدعم التضامن مع الشعب الصحراوي بانشاء الشبكة الدولية للبرلمانيين من اجل تقرير مصير الصحراء الغربية.

التي نظمت اليوم الجمعة اولى اجتماعاتها بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس.

وعرف اللقاء الذي تراسه النائب الفرنسي جون بول لوكوك عديد البرلمانيين جاؤوا من اسبانيا وايطاليا وسويسرا والبرلمان الاوروبي وغانا والجزائر والسلفادور والبرامان الصحراوي.

للتذكير ان الشبكة تعتبر ارضية تهدف لتكون فضاء للتبادل على علاقة بمختلف الكتل البرلمانية.

والجمعيات الداعمة لتقرير مصير الشعب الصحراوي ومع الممثليات الدبلوماسية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.