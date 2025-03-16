إنشاء شركة الطيران الداخلي.. سعيود يترأس إجتماعا هاما

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، أمسية اليوم الأحد، بمقر الوزارة، إجتماعا تقنيا.

وحسب بيان الوزارة الإجتماع حضره الأمين العام، رئيس الديوان، إطارات من الإدارة المركزية، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح مطار الجزائر.

وخلال الإجتماع تم الإستماع إلى عروض مفصلة حول تفاصيل وخطط عمل عصرنة وتطوير مطار الجزائر الدولي.

كما تم التطرق إلى إنشاء شركة طيران مختصة في النقل الجوي الداخلي تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وإستمع الوزير لشروحات فيما يخص تطوير وعصرنة مطار الجزائر الدولي بأحدث التقنيات.

أما بخصوص إنشاء شركة الطيران الداخلي فقد إستمع لعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتجسيد هذه العملية في أقرب الآجال.

وفي الختام، أكد الوزير حرصه الشديد على الإسراع في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.